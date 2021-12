Sampdoria, Vidal: «Cessione in 5 mesi. Vialli? Nessun contatto con lui»

Gianluca Vidal, trustee incaricato della cessione della Sampdoria, ha fatto il punto sulle tempistiche. E nega un interessamento di Vialli

Gianluca Vidal, trustee incaricato della cessione della Sampdoria, ha fatto il punto della situazione sulle tempistiche. Risposte anche sul possibile interessamento di Luca Vialli e della cordata americana con Jamie Dinan. Le parole alla Gazzetta dello Sport.

TEMPI – «No, non esistono in tal senso tempi certi. In genere, le modalità attraverso cui si svolge qualsivoglia negoziazione seguono un iter codificato. Innanzitutto, la manifestazione di interesse. Quindi, l’identificazione della controparte da parte del soggetto incaricato della trattativa. In questo caso, il sottoscritto. Quindi la verifica della provenienza dei fondi. Cioè, che si tratti di soldi puliti. Dopodiché si discute il valore del bene che si attribuisce all’oggetto o all’azienda interessata. Esso viene sempre determinato al lordo del debito (il cosiddetto “enterprise value”). Se il discorso può andare avanti, parte il processo di “virtual due diligence”, con la messa a disposizione della documentazione. In questo caso, dell’U.C. Sampdoria. Al termine di questo iter si negozia parallelamente alla due diligence discutendo del contratto. Diciamo che dalla due diligence al cosiddetto closing passano in media quattro o cinque mesi, non certo trenta giorni».