Problemi di salute per Walter Sabatini: il direttore sportivo della Sampdoria è stato ricoverato in terapia intensiva a Roma, le ultime notizie

Ore delicate per Walter Sabatini. Il direttore sportivo della Sampdoria, arrivato a Genova in estate dopo le esperienze con Roma e Inter, è stato ricoverato in terapia intensiva a Roma secondo quanto riportato dai colleghi di Leggo: crisi respiratorie acute per l’uomo mercato blucerchiato.

Accanito fumatore, il dirigente umbro già in passato ha dovuto fare i conti con dei problemi di salute ma la situazione ora sarebbe più seria: trasferito all’ospedale Sant’Eugenio di Roma, sarà sottoposto nel corso delle prossime ore ad accertamenti per valutare il quadro clinico. Attesi aggiornamenti, al momento il club ligure ha fatto sapere che la visita era programmata e non risultano situazioni di emergenza.

Secca, però, la presa di posizione della società, che ha diramato pochi minuti fa un comunicato: «In merito alle notizie che si sono diffuse sulle condizioni di salute del responsabile dell’Area Tecnica Walter Sabatini, la famiglia e l’U.C. Sampdoria sottolineano che si tratta di accertamenti abituali e che la situazione è sotto controllo e chiedono, come sempre in questi casi, il massimo rispetto nelle comunicazioni del diritto alla privacy».