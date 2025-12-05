 Sampdoria Women, Fallico: «La retrocessione una batosta. Ora vogliamo riportare il club dove merita. Ma c'è una cosa che voglio sottolineare»
Sampdoria Women, Fallico: «La retrocessione una batosta. Ora vogliamo riportare il club dove merita. Ma c’è una cosa che voglio sottolineare»

1 minuto ago

Sampdoria Women, in un’intervista a ‘La Repubblica’ il centrocampista Fallico ha affrontato diversi temi sottolineando una cosa.

Dalla retrocessione in B all’Eccellenza con la voglia di rivalsa. Bianca Fallico racconta in un’intervista a ‘La Repubblica’ il calvario vissuto e la rinascita.

BATOSTA – «Una batosta dura da metabolizzare. Vedevamo la stagione come una sorta di purgatorio prima di tornare in A. Non abbiamo mai avuto costi elevati e l’ho percepito anche come mancanza di volontà di continuare il progetto».

ORGOGLIO – «Vestire blucerchiato in questo momento difficile è un orgoglio. Vogliamo aggiustare ciò che è stato rotto, riportando il gruppo dove dovrebbe stare».

SCIORBA – «Ci sono voluti 3 anni per ottenere gli impianti della Sciorba, prima ci allenavamo nella palestra del gruppo maschile, stando ai loro orari e disputavamo le gare a Vercelli».

CALCIO FEMMINILE – «Se la società è in difficoltà economica, il settore femminile è la prima cosa che si taglia». LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLESTE SU SAMPNEWS24.COM

