Sampdoria Women, Fallico: «La retrocessione una batosta. Ora vogliamo riportare il club dove merita. Ma c’è una cosa che voglio sottolineare»
Sampdoria Women, in un’intervista a ‘La Repubblica’ il centrocampista Fallico ha affrontato diversi temi sottolineando una cosa.
Dalla retrocessione in B all’Eccellenza con la voglia di rivalsa. Bianca Fallico racconta in un’intervista a ‘La Repubblica’ il calvario vissuto e la rinascita.
BATOSTA – «Una batosta dura da metabolizzare. Vedevamo la stagione come una sorta di purgatorio prima di tornare in A. Non abbiamo mai avuto costi elevati e l’ho percepito anche come mancanza di volontà di continuare il progetto».
ORGOGLIO – «Vestire blucerchiato in questo momento difficile è un orgoglio. Vogliamo aggiustare ciò che è stato rotto, riportando il gruppo dove dovrebbe stare».
SCIORBA – «Ci sono voluti 3 anni per ottenere gli impianti della Sciorba, prima ci allenavamo nella palestra del gruppo maschile, stando ai loro orari e disputavamo le gare a Vercelli».
CALCIO FEMMINILE – «Se la società è in difficoltà economica, il settore femminile è la prima cosa che si taglia». LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLESTE SU SAMPNEWS24.COM
