San Paolo, non si presenta agli allenamenti: Dani Alves nei guai

Dani Alves nei guai in Brasile: l’ex terzino di Juventus, Barcellona e PSG non giocherà più nel San Paolo per aver saltato gli allenamenti

Brutta disavventusa per Dani Alves in Brasile: il terzino non si è presentato agli allenamenti per protestare contro il mancato pagamento degli stipendi, e il San Paolo ha deciso di reagire duramente. Ecco il comunicato del club.

«Daniel Alves e Miranda erano con la nazionale brasiliana e dovevano presentarsi oggi per svolgere gli allenamenti in vista delle prossime partite. Miranda ha partecipato, si è allenato normalmente, mentre Dani Alves no. Dal punto di vista sportivo, abbiamo preso la decisione e comunicato a Hernán Crespo che Daniel Alves non sarà più disponibile per giocare con noi. Il San Paolo è più importante di tutti».