San Siro, le parole di Sala chiariscono la situazione dello stadio: «Non sono preoccupato. Rogito entro pochi giorni, il rinvio è solo tecnico»

La firma del rogito per la cessione di San Siro a Inter e Milan potrebbe arrivare già mercoledì prossimo. Lo ha confermato il sindaco di Milano Giuseppe Sala, che ha parlato a margine della cerimonia di commemorazione dei defunti al Famedio del Cimitero Monumentale, rassicurando cittadini e tifosi sul buon esito della trattativa.

SULLA FIRMA DEL ROGITO – «Io sarò via per la riunione del C40 e rientrerò giovedì, però non sono preoccupato. È chiaro che tutti noi vogliamo chiudere questa vicenda con il rogito, quindi stanno tutti lavorando anche durante il weekend».

Il primo cittadino ha spiegato che il rinvio della scorsa settimana non è legato a problemi burocratici o amministrativi, ma esclusivamente a questioni tecniche tra le due società milanesi: «Il rinvio è dovuto a dettagli interni tra Inter e Milan, non riguarda il Comune», ha sottolineato Sala, invitando alla calma e ribadendo la collaborazione dell’amministrazione comunale.

CONVENZIONE PER LA SICUREZZA – «Dopo la firma, sarà da ripensare la convenzione per la vigilanza e i servizi di polizia legati alla gestione dello stadio. Bisognerà lavorare anche su quello», ha aggiunto il sindaco, anticipando una revisione dei meccanismi di sicurezza e ordine pubblico per l’impianto.

SUI BIGLIETTI GRATUITI – «Non è nell’intesa. Le squadre hanno detto che garantiranno biglietti gratis a scuole e comunità; ai consiglieri non lo so, ma cominciamo a chiudere, poi vedremo queste condizioni».

