Sanabria: «La Juventus è una grande squadra, la fisicità di Belotti è incredibile»

Antonio Sanabria ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha fatto il punto sulla stagione del Torino e sulle sue aspettative verso il derby con la Juventus. Le sue parole.

ISOLAMENTO – «Come accennavo è stato difficile, non lo nascondo, la situazione si è pure complicata perché non ero da solo. Con me c’erano mia moglie e la mia figlia di un anno e mezzo che, naturalmente, vuole sempre giocare. Io e mia moglie eravamo positivi, quindi può immaginare come questo ci abbia creato delle difficoltà in più. Queste esperienze della vita ti aiutano però a capire che bisogna apprezzare quelle piccole cose che, invece, quando stai bene, non riesce a vedere».

JUVENTUS – «La Juventus è una grande squadra, di conseguenza non sarebbe giusto mettere in evidenza le qualità di un solo giocatore. Loro sono forti, ma noi siamo pronti: dobbiamo fare una grande partita per portare a casa un risultato positivo, che ci serve tanto. Questa lunga vigilia ci sta facendo bene perché ci ha dato l’opportunità di lavorare molto e preparare al massimo il derby».

BELOTTI – «Mi ha sorpreso la sua fisicità: tecnicamente è forte, ma la fisicità è incredibile. Riesce con semplicità a fare gol in allenamento, ci mette sempre voglia e cattiveria: da lui imparerò tanto, come anche dagli altri nostri bravissimi attaccanti».

OBIETTIVO – «Il mio unico pensiero è rivolto ad aiutare la squadra, dando tutto quello che ho. Lavoro solo per essere pronto per quando il mister mi chiederà di fare qualsiasi cosa. Voglio allenarmi senza risparmiarmi, imparare dai miei compagni, poter essere di giorno in giorno un giocatore migliore. Il mio obiettivo è quello del gruppo: centrare l’obiettivo finale».