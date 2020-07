Sanchez Inter: l’annuncio del Manchester United per il rinnovo del prestito

Alexis Sanchez resterà all’Inter fino al termine del campionato di Serie A: l’annuncio ufficiale del Manchester United

Il Manchester United ha ufficializzato l’accordo con l’Inter per l’estensione del prestito di Alexis Sanchez fino alla prima settimana di agosto.

Niente Europa League, al momento, per l’attaccante cileno, che concluderà il campionato di Serie A 2019/20 e farà ritorno in Premier League qualora i nerazzurri non eserciteranno il diritto di riscatto. Una beffa per l’Inter in vista dell’Europa League.