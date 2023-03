Sanchez pazzo di Marsiglia: «Sono felice e amo i tifosi, in futuro…»

Le parole di Alexis Sanchez, attaccante cileno del Marsiglia, sulla sua esperienza in Francia dopo l’Inter

Alexis Sanchez ha parlato a TVN Chile del suo futuro con il Marsiglia.

PAROLE – «Il club si fida di me e si prende cura di me, e quando questo accade devi solo dare il meglio. Commetterei un errore se non lo facessi. La continuità nel calcio è la cosa più difficile; ho un contratto di un anno e vorrei restare ma nel calcio ci sono molte variabili. Sono felice a Marsiglia, amo i tifosi».