Sancho Juventus, il presidente del Besiktas Adali si espone sull’esterno inglese: le sue dichiarazioni

Sancho Juventus, sogno o realtà per i bianconeri? come procede la trattativa per l’attaccante inglese

Un nuovo protagonista entra ufficialmente nella corsa per Jadon Sancho. Il Besiktas ha confermato il proprio interesse per l’esterno inglese, con il presidente Serdar Adali che ha rilasciato dichiarazioni chiare sul possibile affare, aggiungendo un’ulteriore variabile nel complesso mercato che riguarda il futuro del giocatore, finito anche nel mirino della Juve.

Le dichiarazioni del presidente del Besiktas

Il massimo dirigente turco non ha nascosto l’entusiasmo per Sancho: «Voglio il giocatore tanto quanto lui vuole noi», ha affermato, segnalando che i primi contatti tra le parti sono stati positivi. Tuttavia, Adali ha evidenziato le difficoltà legate al budget: «Abbiamo un budget da rispettare, ed è per questo che è cruciale la volontà del giocatore di venire in Turchia. Lavoreremo per concludere l’operazione». Un messaggio forte: il club è determinato a tentare il colpo, ma solo con il pieno consenso del calciatore.

Una competizione serrata: da Dortmund all’Inter

L’iniziativa del Besiktas si inserisce in un contesto di mercato molto competitivo. Il futuro di Jadon Sancho, esterno classe 2000 in uscita dal Manchester United, resta un vero enigma. La pista più suggestiva rimane il ritorno al Borussia Dortmund, dove il giocatore sarebbe pronto a rinunciare a parte dell’ingaggio.

Sullo sfondo c’è anche l’Inter, pronta a considerarlo come possibile alternativa di livello qualora saltasse la trattativa per Lookman. Infine, la Juve, che nelle ultime settimane ha visto raffreddarsi la pista che porta a Sancho, ma un colpo di scena potrebbe sempre verificarsi.

Il futuro di Sancho appare quindi un vero e proprio puzzle da completare. Il Besiktas ha mosso la propria pedina, ma la concorrenza è agguerrita e la decisione spetterà soltanto al giocatore.

Le parole di Adali: «Se ci sarà l’occasione di acquistarlo, lo faremo. I tifosi stiano tranquilli».