Sancho Juventus, la pista si raffredda: il Besiktas accelera i tempi e mobilita i propri tifosi

Sancho Juventus, il Besiktas spinge forte per l’inglese e trova un inatteso alleato sui social: valanga di commenti per convincerlo

Il futuro di Jadon Sancho continua a essere uno dei temi caldi del mercato estivo. L’esterno offensivo classe 2000, tornato al Manchester United dopo il prestito al Chelsea, sembrava nel mirino della Juventus, ma la trattativa si è progressivamente raffreddata. I motivi? Le alte richieste economiche legate sia al cartellino che all’ingaggio, che hanno spinto la dirigenza bianconera a valutare piste più sostenibili.

Nel frattempo, la squadra che sta muovendosi con maggiore decisione è il Besiktas. Il presidente del club turco ha dichiarato apertamente che faranno tutto il possibile per portare Sancho a Istanbul, pur riconoscendo che la scelta finale dipenderà dal giocatore. «Siamo pronti a fare ogni sforzo per convincerlo», avrebbe detto il numero uno dei bianconeri di Turchia.

A sostenere questa missione ci si è messa anche la tifoseria: in un’autentica campagna social, i fan del Besiktas hanno invaso l’ultimo post pubblicato da Sancho con oltre cinque milioni di commenti, invitandolo a sposare il progetto turco. Una mobilitazione che, secondo la stampa locale, potrebbe avere un impatto psicologico importante sul calciatore.

Non c’è solo il Besiktas nella corsa. Anche Roma e Inter stanno monitorando la situazione, cercando di capire se ci siano margini per un affondo. In secondo piano restano le ricchissime squadre dell’Arabia Saudita, pronte a mettere sul piatto offerte faraoniche, mentre sullo sfondo si intravede ancora il Borussia Dortmund, club dove Sancho si è consacrato, anche se finora non ci sono stati contatti concreti per un ritorno.

La posizione del Manchester United è chiara: con un contratto in scadenza tra dodici mesi, la priorità è venderlo subito a titolo definitivo per incassare. Una strategia che rende più difficile l’ipotesi del prestito e che, di fatto, ha allontanato la Juventus. Tuttavia, con il mercato ancora aperto, le prossime settimane potrebbero riservare sorprese e riaprire scenari che oggi sembrano in stand-by.