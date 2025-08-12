Sancho Juventus, il Napoli torna in corsa: concorrenza in aumento per l’esterno inglese in forza al Manchester United

Sancho Juventus, i bianconeri osservano mentre il club azzurro valuta l’assalto in caso di cessioni in attacco in questa finestra estiva

Il futuro di Jadon Sancho resta uno dei dossier più caldi di questa fase di mercato. L’esterno del Manchester United, in uscita dal club inglese e con un passato da stella al Borussia Dortmund, è al centro di una corsa che coinvolge diversi top club europei e italiani.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, nelle ultime ore anche il Napoli avrebbe riaperto i propri ragionamenti su un possibile assalto all’inglese. La società azzurra, reduce da settimane di valutazioni strategiche, ritiene che il profilo di Sancho possa rappresentare un upgrade tecnico importante, ma per tentare un affondo sarà necessario prima liberare spazio in rosa e nel monte ingaggi. Alcune possibili uscite nel reparto offensivo, già in discussione, potrebbero sbloccare la situazione e creare le condizioni economiche ideali per avviare la trattativa.

La valutazione fissata dallo United si aggira sui 20-25 milioni di euro, una cifra impegnativa ma non proibitiva per gli azzurri, soprattutto in caso di incassi significativi da operazioni in uscita.

Per la Juventus, che aveva già trovato un’intesa di massima con il giocatore per un contratto fino al 2029, il problema principale resta il fattore concorrenza. I bianconeri hanno rallentato il proprio interesse in attesa di capire il destino di Nico Gonzalez: un’eventuale partenza dell’argentino riaprirebbe immediatamente la pista Sancho, ma l’ingresso del Napoli nella corsa aumenterebbe il rischio di un’asta.

Il talento dell’esterno inglese, capace di agire su entrambe le fasce con velocità, tecnica nello stretto e notevole visione di gioco, lo rende un obiettivo di lusso per qualunque progetto ambizioso. In un mercato dove i margini di manovra si riducono col passare delle settimane, la mossa decisiva potrebbe arrivare solo negli ultimi giorni di agosto.

Quel che è certo è che il nome di Jadon Sancho continuerà a dominare le cronache di calciomercato ancora a lungo, con Torino e Napoli pronte a giocarsi le proprie carte fino alla fine.