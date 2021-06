Jadon Sancho vuole lasciare il Borussia Dortmund in estate: Manchester United e Chelsea in corsa per l’esterno inglese

Jadon Sancho vuole lasciare il Borussia Dortmund in estate. Come riportato da The Athletic, in corsa per l’esterno inglese ci sono Manchester United e Chelsea.

La sua cessione non è così scontata. Per strappare Sancho al club tedesco servirà un’offerta di 80 milioni di euro.