Gimenez Milan, le parole del rossonero: «Domenica A Napoli ci sarò! Giocare al Maradona? Emozione pazzesca. Sul quarto posto...»

L’attaccante del Milan, Santiago Gimenez, ha parlato della propria presenza nella partita di domenica al Maradona contro il Napoli



Santiago Gimenez, attaccante del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di un’intervista sul Corriere della Sera.

CONDIZIONI – «Tutto a posto, sto bene. Domenica a Napoli ci sarò. Giocare al Maradona? Maradona non è solo degli argentini, è un patrimonio mondiale. Sarà un’emozione pazzesca giocare nello stadio che ha il suo nome. Vincere aiuta a vincere. Ora però un titolo lo voglio col Milan. Sono qui per questo».

PRIMI MESI – «Sono stati molto intensi. Soprattutto fuori dal campo. Mi sono adattato a una nuova città, un nuovo ambiente. Adesso voglio fare ciò per cui sono arrivato. I gol arriveranno. Ne sono sicuro. L’importante però è vincere, come è successo nelle ultime due partite. Se segna Rafa (Leao, ndr) o Christian (Pulisic, ndr) o un altro compagno, è uguale. Con Conceicao stiamo lavorando duro. Non siamo contenti della classifica. Ma non è ancora finita. Noi ci crediamo. I cambiamenti sono sempre un po’ complicati. Non sono ancora al mio livello. Ma sto crescendo, sto imparando a conoscere gli avversari, le squadre. Qui c’è grande pressione. Ed è bellissimo. So di potercela fare. Anche grazie alla mano di Diòs».

OBIETTIVI – «Quarto posto possibile? Sì. Ma non dobbiamo guardare la classifica. Pensiamo solo a vincere partita per partita. Come la Coppa Italia. Non vedo l’ora di giocare il derby, sono ansioso».

LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA DI GIMENEZ SU MILANNEWS24