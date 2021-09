Santos e il record di Ronaldo: «Siamo soddisfatti, ma non sorpresi» – VIDEO

Fernando Santos, ct del Portogallo, parla del record di gol internazionali di Cristiano Ronaldo: le sue parole – VIDEO

Fernando Santos, ct del Portogallo, ha commentato il record di gol internazionali di Cristiano Ronaldo.

«Siamo tutti contenti, ovviamente. Tutto il Portogallo è felice di avere il miglior cannoniere di sempre in Europa., ma prima o poi sarebbe accaduto. Non credo che in cinque, sei, dieci o quindici partite che restano Ronaldo non avrebbe comunque battuto il record. Era comunque destinato a riuscirci. Se ne fossero mancati otto, nove o dieci forse ci saremmo chiesti se ci sarebbe riuscito. Ma ne mancava solamente uno e se non fosse stato oggi sicuramente sarebbe successo un altro giorno».