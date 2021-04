Sara Gama: «Professionismo? Aiutarebbe a far crescere la nostra realtà»

Sara Gama, capitano della Juventus Women, parla del professionismo nel calcio femminile italiano: le sue parole

Sara Gama, intervenuta su Twitch a Tutti Pazzi per la Juve, ha parlato della questione professionismo nel calcio femminile.

PROFESSIONISMO – «Nelle top nazioni le atlete sono tutte professioniste e penso che il professionismo aiuterebbe anche la nostra realtà. Non è soltanto una tutela, ma anche un modo per far crescere il movimento e portare anche investitori. Ci sono infatti tantissime società interessate ad acquistare i diritti del campionato femminile».

LE DICHIARAZIONI INTEGRALI SU JUVENTUSNEWS24