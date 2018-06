Per Sarri Chelsea a un passo, il tecnico ex Napoli può firmare già oggi: stando ai media inglesi, il toscano è già dei Blues

Quando firma Maurizio Sarri? Oggi, affermano i media in Inghilterra. Il tecnico ex Napoli andrà al Chelsea, dopo un mese di trattative ecco che Sarri potrà fare la sua prima esperienza all’estero. Antonio Conte verrà esonerato, ma già si sapeva che tra il salentino e la dirigenza del Chelsea i rapporti erano molto tesi. Sarri prenderà il suo posto e firmerà nelle prossime ore. In Inghilterra sono sicuri, l’ufficialità dell’affare dovrebbe arrivare a breve. Il Chelsea pagherà poco più di cinque milioni di euro al Napoli e poi potrà prendere Sarri.

Il mister ex Empoli e Verona firmerà un contratto da due anni, con opzione per il terzo. Non vivrà a Londra, ma starà a Cobham, al centro di allenamento dei Blues a stretto contatto con i giocatori, così come fecero Villas Boas e Ancelotti. L’affare è quasi fatto e Sarri passerà alla prima big europea della sua carriera. Dovrà ripartire dal quinto posto di Conte e da una squadra che forse cambierà molto sul mercato, a partire dall’attacco. Novità sull’operazione Sarri potrebbero arrivare direttamente dai canali ufficiali dei londinesi.