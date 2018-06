Il Napoli avrebbe chiesto informazioni al Nantes sul centrocampista Valentin Rongier su espressa richiesta dell’allenatore Ancelotti

Il Napoli lavora per fornire a Carlo Ancelotti una squadra in grado di competere fin da subito per lo Scudetto e in campo internazionale. Secondo quanto riporta RMC Sport, gli azzurri avrebbero chiesto informazioni al Nantes sul centrocampista Valentin Rongier in merito ad un suo possibile trasferimento in Campania. L’avvicinamento al 23enne francese, che ha fatto tutta la trafila nel club bretone a partire dalle giovanili, sarebbe dovuto ad una richiesta esplicita di Ancelotti, grande ammiratore di Rongier fin da quando allenava il Paris Saint Germain. In questa stagione il francese ha messo a segno 2 gol e 2 assist in 35 presenze. La sua valutazione si aggira sui 9 milioni di euro.

Il Napoli del frattempo sembra ormai aver chiuso positivamente la trattativa per Fabian Ruiz del Betis Siviglia ma potrebbe perdere il suo capitano Marek Hamsik. Il sostituto dello slovacco potrebbe essere il compagno di Nazionale Stanislav Lobotka del Celta Vigo.