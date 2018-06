La lunga trattativa per portare Fabian Ruiz alla corte di Carlo Ancelotti, adesso, sembra davvero giunta alla felice conclusione

Struttura fisica, gran tecnica di base, geometrie e presenza costante nella costruzione della manovra: signori e signore, Fabian Ruiz. Il talentuoso centrocampista del Betis Siviglia ha ammaliato Aurelio De Laurentiis che, proprio ieri, annunciava che a mancare era soltanto l’ok del calciatore. Ebbene sì, perchè il parere del club spagnolo in questo caso contava poco: il Napoli, infatti, verserà nelle casse dei biancoverdi i 30 milioni previsti dalla clausola rescissoria per liberarlo.

L’edizione odierna de Il Mattino ribadisce che siamo davvero ai dettagli per il passaggio di Fabian Ruiz al Napoli: l’entourage del calciatore avrebbe già ricevuto la bozza del contratto e lo spagnolo dovrebbe arrivare in Italia il prossimo mercoledì per firmare e svolgere le visite mediche di rito. Ciò, di fatto, significa che Jorginho è davvero ad un passo dal Manchester City di Pep Guardiola e che i soldi in arrivo dal club inglese finanzieranno l’operazione Fabian Ruiz. Un’operazione sia per il presente che per il futuro, visto che parliamo di un classe 1996 già pronto per giocare titolare ma con ampi margini di miglioramento. Non c’è che dire che il futuro è già qui.