Hamsik, futuro deciso. Il Napoli intanto va su Lobotka

Il Napoli vuole Lobotka. Il club azzurro però prima dovrà decidere il futuro del suo capitano Marek Hamsik, sempre più tentato dalla Cina

Marek Hamsik ha sciolto le riserve sul suo futuro: il centrocampista e capitano del Napoli vuole lasciare il club azzurro per andare in Cina. Troppo allettanti le proposte provenienti dall’Oriente per essere rifiutate all’età di 31 anni. Il centrocampista slovacco ritiene concluso il suo ciclo a Napoli dopo 11 anni e vuole andare a chiudere la carriera in Cina. Il presidente De Laurentiis ha chiesto 30 milioni, Marek ha chiesto uno sforzo al presidente. Lo slovacco ormai sembra essere irremovibile: ritiene chiuso il suo ciclo a Napoli e teme che Zielinski possa scavalcarlo nelle gerarchie. De Laurentiis vorrebbe trattenerlo ma Marekiaro ha preso la sua decisione.

Hamsik ha anche parlato con Paolo Cannavaro, suo predecessore a Napoli, che gli ha descritto il campionato come affascinante ma difficoltoso a causa delle lunghe trasferte. La famiglia del capitano però non seguirà Marek in Cina ma continuerà a vivere nella villa a Pinetamare (il giocatore sarà seguito da un gruppo di amici). Nei prossimi giorni arriveranno delle offerte ufficiali al club di ADL. Tra queste non ci sarà il Guangzhou: Fabio Cannavaro si è tirato fuori dalla corsa perché non vuole essere lui a strappare il capitano al suo Napoli. Intanto gli azzurri pensano all’erede: Lobotka. Ieri lo slovacco del Celta Vigo ha aperto a un passaggio al Napoli.