Stanislav Lobotka, centrocampista del Celta Vigo, ha confermato che sarebbe ben felice di trasferirsi a Napoli per giocare con il compagno di Nazionale Marek Hamsik

Stanislav Lobotka non giocherà al Mondiale di Russia 2018 con la sua Slovacchia e può quindi concentrarsi sulle offerte di mercato. Il mediano del Celta Vigo è disponibile ad un trasferimento e ha messo Napoli in cima alla lista delle sue preferenze. Il giocatore, intervistato dalla Pravda, sarebbe felicissimo di giocare con il compagno di Nazionale Marek Hamsik. «Io al Napoli? Ci sono contatti da tanto tempo, mi piacerebbe e mi piacerebbe anche giocarci insieme ad Hamsik. Il Celta mi ha chiarito che di fronte ad un’offerta importante mi lascerebbe andare. Non dirò più nulla sul mio futuro fino a quando non ci sarà qualcosa di ufficiale – afferma Lobotka – Oltre al Napoli c’è un altro club inglese, ma non è una pista così calda come quella del Napoli. Ho parlato anche con Hamsik, lottare per lo Scudetto sarebbe un gran salto di qualità per me. Il Napoli gioca bene e mi piace l’ambizione della società».

Il sogno di Lobotka di giocare con Hamsik potrebbe però sfumare nelle prossime settimane. Il capitano azzurro sembra ormai destinato a lasciare Napoli, allettato dalle offerte milionarie che arrivano dalla Cina.