Sarri o De Laurentiis, i tifosi del Napoli si spaccano

Con chi stanno i tifosi del Napoli, col tecnico o col presidente? I fan azzurri si spaccano: la maggior parte tifa Sarri, ma una fronda è pro De Laurentiis

Il Napoli sta per vivere una rivoluzione. Se tutto sarà confermato, Maurizio Sarri potrebbe decidere di dire addio agli azzurri e lasciare Aurelio De Laurentiis. A Napoli c’è grande fermento anche perché il tecnico toscano è amatissimo da tutti i tifosi. O meglio, da quasi tutti i tifosi, c’è chi ha perso un po’ di fiducia ultimamente. Secondo La Gazzetta dello Sport i fan del Napoli si sono spaccati: una grossa parte è con il mister ex Empoli e Verona, una fronda – in crescita negli ultimi tempi – sta col presidente De Laurentiis.

Ormai è risaputo che Sarri ha conquistato le due curve del Napoli, lo testimoniano le pagine social e i messaggi d’affetto e fiducia nei suoi confronti. Una novità particolare è dovuta alla corrente presidenziale: c’è chi imputa all’allenatore gli errori che hanno condizionato la stagione. Qualcuno lo avrebbe voluto più malleabile, sia per il turnover che per la tattica. L’integralismo sarriano non è piaciuto a una parte dei sostenitori napoletani, che avrebbero voluto anche un maggior impiego dei giovani comprati da ADL negli ultimi anni.

che sarri possa andare via è cosa vera. probabilmente nn abbiamo più risorse economiche per trattenerlo. inoltre lo stesso #sarri ha detto 700.000 volte che, per ora, la questione nn si discute. la società che deve fare, alzare polveroni inutili? — tanto ci ricasco (@giu_balli_rano) May 3, 2018