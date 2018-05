Mentre Reina saluta i compagni con una festa a Coroglio, il Napoli cerca un nuovo portiere e sembra vicinissimo a Rui Patricio

Il Napoli è alla ricerca di un portiere e sembra vicinissimo a Rui Patricio, intanto si prepara a salutare degnamente Pepe Reina. Lo spagnolo è già del Milan dalla prossima stagione, ma ormai un pezzo del suo cuore è napoletano. Il portiere ha fatto una festa nella quale si è accomiatato dai compagni, anche se non tutti erano presenti. Non è stato capitano del Napoli, ma è stata innegabile la sua leadership nello spogliatoio sia con Benitez sia con Sarri. A Coroglio mercoledì sera Reina e i compagni hanno tenuto un party che riecheggiava la festa annuale di Cordoba, città della Spagna da dove viene il portiere. Molti colleghi gli hanno dedicato un messaggio in video, tra questi alcuni ex compagni della nazionale, poi la serata ha visto protagonisti canti e balli. Reina ha cantato in napoletano e non ha risparmiato una stilettata a Aurelio De Laurentiis. Anche la famiglia era presente nel locale poco fuori Napoli e si sono divertiti tutti per l’ultima serata azzurra del numero uno.

Portiere Napoli: Rui Patricio e gli altri

Adesso la palla passa al calciomercato. Chi sostituirà Reina in porta? Come detto, il nome principale arriva dal Portogallo e si tratta di Rui Patricio. Il portiere dello Sporting CP è ben voluto anche da Reina stesso, che avrebbe speso belle parole su di lui. C’è l’accordo con Rui Patricio, manca invece quello con la società portoghese: il Napoli punta al ribasso, lo Sporting chiede almeno quindici milioni di euro. Nonostante Rui Patricio sia in pole, non mancano anche altri elementi nella lista dei desideri di Cristiano Giuntoli. Uno su tutti è Mattia Perin. L’estremo difensore del Genoa potrebbe lasciare i rossoblu in estate e ha un costo contenuto, sembrava il favorito ma poi è spuntata l’ipotesi Rui Patricio. Non solo Perin, continuano anche le voci su Bernd Leno del Bayer Leverkusen, che però sembra molto più lontano adesso. Non mancheranno nemmeno trattative per un possibile secondo (o terzo) portiere, dato che sia Rafael sia Luigi Sepe sembrano sul piede di partenza.