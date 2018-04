Pepe Reina, in estate, si trasferirà al Milan ed il portoghese Rui Patricio è vicinissimo a prenderne il posto in azzurro

Bernd Leno, Mattia Perin e Rui Patricio, tre uomini per una maglia: no, non è il titolo di un film ma la situazione di mercato che si è delineata, nelle scorse settimane, in casa Napoli. La ricerca del successore di Pepe Reina, che ha firmato un biennale col Milan, sembra essere proprio arrivata alla sua fase finale. Sull’edizione odierna de Il Mattino, infatti, si legge che sia stato Aurelio De Laurentiis in persona ad aver scelto il nuovo estremo difensore partenopeo: Rui Patricio.

Il 30enne portiere di proprietà dello Sporting Lisbona ha dalla sua una grande esperienza: è il titolare della nazionale portoghese e ha vinto un Europeo con la sua selezione. L’affare dovrebbe chiudersi intorno ai 17 milioni di euro più bonus. Resterà, poi, da capire chi gli farà da secondo, tenuto conto che Luigi Sepe, dopo 3 anni in cui non ha giocato praticamente mai, eccezion fatta per le volte in cui Reina era indisponibile per infortunio, chiederà la cessione alla società. Alex Meret, portiere cresciuto nel settore giovanile dell’Udinese ed, attualmente, in prestito alla Spal, è il nome per il futuro.