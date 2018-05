Pepe Reina, durante la cena di ieri con i compagni di squadra del Napoli, ha confessato ai colleghi di lasciare la squadra azzurra per colpa ‘sua’. Chairo il riferimento a De Laurentiis

Spunta un retroscena dalla cena organizzata ieri da Pepe Reina per ufficializzare il suo addio al Napoli a fine stagione. Il portiere spagnolo, come riportato da Premium Sport, avrebbe riferito ai compagni: «Me ne vado per colpa sua». Chiaro il riferimento al numero uno della società, Aurelio De Laurentiis.

I rapporti tra lo spagnolo e il presidente azzurro non erano più positivi da tempo, tanto che nella scorsa estate il portiere era in procinto di lasciare Napoli per approdare al Paris Saint-Germain. Adesso l’addio è praticamente ufficiale, con Reina atteso dal Milan (con cui ha già svolto le visite mediche) a partire dalla prossima stagione.