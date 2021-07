Maurizio Sarri entusiasta del suo arrivo alla Lazio: ecco le parole del tecnico biancoceleste dal ritiro di Auronzo

Maurizio Sarri ha parlato dal ritiro di Auronzo di Cadore. Le sue parole.

«La sensazione è bella, devo ringraziare chi è qui tutti i giorni con me. Allenarsi in questo entusiasmo è molto bello. Mi sento a casa per l’accoglienza dei tifosi e della Società e per la disponibilità del gruppo. Tutto questo mi ha dato molto entusiasmo. Ho visto i ragazzi che si applicano e impegnano al massimo. Al momento mi basta e mi avanza».