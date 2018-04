Per Sarri Juventus-Napoli è una gran vittoria, ma gli azzurri devono comunque stare attenti: le ultime sulla sfida Scudetto

Il Napoli ha vinto contro la Juventus all’Allianz Stadium. Maurizio Sarri è salito a un punto dai bianconeri e ha un calendario migliore, può continuare a sperare nello Scudetto. Il tecnico degli azzurri, però, vuole fare il pompiere e spegnere gli entusiasmi, proprio perché la Juventus è ancora avanti in classifica. Per Sarri è stata una bella soddisfazione vincere per la prima volta in carriera allo Stadium, lasciando la Juve senza un tiro in porta per tutti i novanta minuti. La gioia del toscano non è trapelata molto in mixed zone, anche se l’ex empolese ha comunque avuto modo di togliersi qualche sassolino dalla scarpa.

«Ci interessa solo aver dato questa soddisfazione ai tifosi. Abbiamo vinto in uno degli stadi più difficili d‘Europa. La Juventus rimane davanti e ha tutto nelle mani. Il Napoli è la squadra di un popolo, è la vittoria di un popolo, se non si vive una partenza come quella nostra di ieri non lo si capisce. Sarebbe bello ci fosse più alternanza nelle vittorie dello Scudetto. Calci piazzati? In Serie B mi dicevano che in Serie C non avrei segnato, in Serie A mi dicevano che in B non avrei segnato eccetera. Per fortuna il calcio non è come quello che conosce solo chi ha giocato a altissimi livelli» ha detto Sarri a Sky.