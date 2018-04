Una statistica dà il quadro esatto su Juventus-Napoli: i bianconeri, per la prima volta all’Allianz Stadium, non hanno mai fatto un tiro nello specchio della porta

La Juventus non ha mai effettuato un tiro nello specchio della porta. Una statistica clamorosa arriva da Juventus-Napoli, la sfida che poteva valere lo Scudetto e che ha riaperto il discorso per il tricolore. Non era mai successo che la Juve finisse senza tiri in porta una partita all’Allianz Stadium (o Juventus Stadium, come si chiamava in precedenza). In ogni partita di Serie A, Europa League, Champions League e addirittura nelle amichevoli, era riuscita a fare almeno un tiro nello specchio. Questa sera, di fronte a un Napoli più che granitico, è rimasta a secco.

Ha centrato un palo ma per le statistiche quello non è un tiro in porta. Pjanic è andato alla conclusione su punizione, Callejon ha deviato nettamente di testa e ha mandato la palla sul montante: sarebbe stato difficile attribuire il gol al bosniaco, figuriamoci attribuire il tiro in porta. Rimane il fatto che la Juventus ha fatto molta fatica. Può esser stato colpa di un atteggiamento rinunciatario così come di un Napoli ottimo in difesa, la delusione per questo record negativo rimane anche se non è paragonabile a quella per la sconfitta.