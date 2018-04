In Juventus-Napoli Koulibaly ha imitato Simone Zaza: due anni fa fu il centravanti a decidere un match bloccato, stavolta ci ha pensato KK

Sui social lo stanno già chiamando “insensibile”, parafrasando lo sfogo di Gianluigi Buffon dopo la Champions League a Madrid. Intanto Kalidou Koulibaly si gode il gol più importante della sua carriera al Napoli, quello che ha affossato la Juventus all’Allianz Stadium. La partita è stata molto simile al match Scudetto di due anni fa: in quel caso fu la Juve a vincere al 90′ con una rete di Simone Zaza. Il centravanti lucano segnò sfruttando una disattenzione dello stesso Koulibaly, il destino ci ha messo uno zampino e ha mandato in gol proprio KK. Un gol che può valere mezzo titolo.

«Vincere qua sembrava impossibile, speravamo di farcela e ce l’abbiamo fatta. Ora arriva il difficile, ma è sempre stato difficile fin dall’inizio. Ci abbiamo sempre creduto e dobbiamo continuare così» ha detto Koulibaly a Sky Sport al termine della partita. Il Napoli non vinceva a Torino dal lontano 2009 ed è la prima volta in cui Sarri espugna lo Stadium, in precedenza vi aveva perso tre volte con il Napoli (due in Serie A e una in Coppa Italia) e una volta con l’Empoli. La sconfitta più cocente fu proprio marchiata da Zaza, Koulibaly lo ha vendicato.