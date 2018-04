Juventus-Napoli: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Juventus-Napoli, 34ª giornata Serie A 2017/2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Il match che vale più di una stagione, il match che vale più di una partita: è tempo di Juventus–Napoli. E’ l’ora del big match! Il momento della grande gara è arrivato. Juve e Napoli si affrontano all’Allianz Stadium per il match della 34ª giornata di Serie A: bianconeri avanti in classifica di 4 punti, oggi c’è in ballo lo Scudetto! Allegri farà a meno degli infortunati De Sciglio e Sturaro e dell’influenzato Marchisio. Sarri rinuncerà al solo Ghoulam, infortunato ormai da diverso tempo.

Juventus-Napoli: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 20.45

Juventus-Napoli: formazioni ufficiali

JUVENTUS (4-3-2-1): Buffon; Howedes, Benatia, Chiellini, Asamoah; Pjanic, Khedira, Matuidi; Douglas Costa, Dybala; Higuain. In panchina: Szczesny, Pinsoglio, Barzagli, Lichtsteiner, Rugani, Alex Sandro, Bentancur, Mandzukic, Cuadrado, Bernardeschi. Allenatore: Massimiliano Allegri

NAPOLI (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne. In panchina: Rafael, Sepe, Maggio, Chiriches, Tonelli, Milic, Rog, Zielinski, Diawara, Ounas, Milik, Machach. Allenatore: Maurizio Sarri

ARBITRO: Gianluca Rocchi della sezione di Firenze

Juventus-Napoli: probabili formazioni e pre-partita

Massimiliano Allegri dovrebbe puntare sul 4-2-3-1 ma i dubbi sono tanti. Il tecnico potrebbe lasciare fuori Matuidi oppure uno tra Dybala e Douglas Costa. Tentazioni Zielinski e Milik nel Napoli di Sarri ma i due polacchi dovrebbero accomodarsi in panchina, lasciando il campo Mertens e Hamsik.

Queste le parole di Massimiliano Allegri alla vigilia dell’incontro: «E’ molto semplice: domani inizia un mini-campionato di cinque partite, abbiamo quattro punti di vantaggio e la partita di domani non risulta decisiva. Sarà sicuramente una partita importante per il campionato ma non sarà decisiva. Dybala sta bene, non capisco perché deve stare male: ha giocato mercoledì a Crotone. Siamo pronti per affrontare questa bellissima serata di sport dove si affrontano due squadre che stanno dando vita a un bellissimo campionato. Il 20 maggio vincerà il migliore. La Juventus sta facendo un campionato importante, abbiamo 85 punti e mancano 5 partite: il Napoli sta facendo altrettanto un campionato importante e può arrivare ancora a 96 punti. E’ una partita di calcio che va giocata in serenità, affrontiamo una squadra che ha puntato tutto sul campionato e si giocherà tutto. Domani è una grande opportunità, come sarà la partita di Milano e quella col Bologna. E’ un finale di stagione bellissimo, dobbiamo giocarlo con tutta la serenità del caso: la squadra è abituata a giocare queste partite, sapendo di avere di fronte un Napoli che è la seconda della classe e che viene da stagioni esaltanti sotto il profilo del gioco e sotto il profilo del risultato. Sarri ha fatto un lavoro straordinario, ha modificato una cosa della squadra che ha ereditato da Benitez: invece di fare giocare Hamsik da trequartista l’ha spostato mezzala. Ha calciatori bravi tecnicamente, ha creato una squadra veramente bella da vedere e oltretutto ha messo dei risultati importanti. E’ stato molto bravo e lo dimostra il fatto che è un allenatore che è migliorato molto da quando allenava in Lega Pro. Il Napoli è una squadra che negli ultimi sei anni ha cambiato solo un calciatore, la Juve ne ha cambiati diversi: la società ha lavorato molto bene».

Maurizio Sarri non ha rilasciato alcuna dichiarazione.

Juventus-Napoli: i precedenti del match

Sono 143 i precedenti tra Juventus e Napoli. Il club bianconero ha vinto in 66 occasioni mentre il club azzurro si è imposto solo 30 volte. I pareggi tra Juve e Napoli sono stati 44. Il Napoli non batte la Juventus, in Serie A, dal 2015 e non vince a Torino dal 2009 (2-3 con Hamsik protagonista). A Torino il bilancio non cambia perché nei 71 confronti giocati con la Juve padrone di casa, i bianconeri si sono imposti per ben 44 volte. Il Napoli ha espugnato la Torino bianconera solo 7 volte, 20 sono stati i pareggi. Negli ultimi 6 confronti a Torino, da quando esiste lo Stadium, la Juventus ha sempre battuto il Napoli. Sono 126 i gol realizzati dai bianconeri, 66 quelli segnati dagli azzurri.

Juventus-Napoli: l’arbitro del match

Sarà Gianluca Rocchi della sezione di Firenze a dirigere l’incontro tra Juventus e Napoli. Il fischietto toscano sarà coadiuvato da Di Liberatore e Tonolini. Quarto uomo sarà Massa. Al Var ci saranno Irrati (curiosamente il fischietto toscano ha diretto ieri il match tra Sassuolo e Fiorentina, è la prima volta, da quando c’è il Var, che un arbitro svolge un doppio compito nella stessa giornata di campionato) e Vuoto. Rocchi ha già diretto il confronto tra Juve e Napoli, a Torino, per 3 volte: 1-0, 3-0 e 2-1 i risultati. l fischietto di Firenze non ha mai arbitrato i bianconeri nel campionato in corso e ha diretto il Napoli in una sola occasione, ovvero lo 0-1 in casa della Roma. Rocchi ha incontrato la Juve per 32 volte: 26 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte. Sono 34 invece i precedenti tra il fischietto toscano e il Napoli: il bilancio è di 16 vittorie, 8 pareggi e 10 sconfitte.

Juventus-Napoli Streaming: dove vederla in tv

Juventus-Napoli sarà trasmessa a partire dalle ore 20.45 in diretta sulle frequenze satellitari di Sky Sport (canali Sky Sport 1, Sky Supercalcio e Sky Calcio 1, anche in HD) e su quelle in digitale terrestre di Mediaset Premium Sport (anche in HD). Non è tutto, perché la partita sarà visibile anche in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOs, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go e Premium Play.