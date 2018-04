Juventus-Napoli, Koulibaly segna e i social esplodono: «Scudetto riaperto» – FOTO

Juventus-Napoli è terminata e la lotta Scudetto è clamorosamente riaperta: i social hanno fatto la loro parte dopo il gol di Koulibaly al 90′

Kalidou Koulibaly fa gol all’ultimo secondo e Juventus-Napoli sancisce la riapertura ufficiale per la lotta Scudetto. Ovviamente non potevano mancare i commenti sui social network, arrivati subito dopo il gol di KK e letteralmente esplosi nei minuti successivi. I tifosi del Napoli stanno esprimendo tutta la loro gioia su Facebook e su Twitter, ma anche allo stadio.

Dopo il fischio finale, le telecamere hanno inquadrato alcuni tifosi azzurri in lacrime o con le mani nei capelli. Increduli, nemmeno loro avrebbero sperato in un epilogo migliore per la sfida delle sfide. Lo Scudetto è ancora da assegnare, la Juventus è avanti, ma a Napoli stasera si fa festa sperando che il calendario riservi sorprese ancor più gustose.

JUVENTUS 0x1 NAPOLI!

FUMAÇA BRANCA NO VATICANO! HABEMUS CAMPEONATO! #ItalianoFOXSports pic.twitter.com/3J68TI33JO — Golazzo (@golazzo_) 22 aprile 2018

Ci siamo messi in vista nello specchietto e andiamo a prenderli ora#JuveNapoli #JuventusNapoli — Luigi Ferrara (@luigi85ferrara) 22 aprile 2018