Antonio Cassano parla delle voci che vorrebbero un ritorno di Maurizio Sarri al Napoli: ecco le parole dell’ex attaccante del Milan

Antonio Cassano, in diretta Twitch con Bobo Vieri, Adani e Ventola, parla delle voci che vorrebbero Sarri di nuovo al Napoli.

SARRI – «E’ un allenatore che non torna in corsa. Ha bisogno di tempo per iniziare dal ritiro a lavorare. In più il rapporto si è interrotto con De Laurentiis. L’unico che oggi può andare a Napoli in corsa è Spalletti».