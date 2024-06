Sarri ALLO SCOPERTO: «Potevo allenare questi DUE CLUB. Conte al Napoli? Decisivo per gli azzurri»

L’ex allenatore della Lazio Maurizio Sarri ha voluto rilasciare qualche dichiarazione nei confronti del suo futuro

L’ex allenatore di Juventus e Lazio, Maurizio Sarri ha parlato a SkySport del suo futuro da tecnico dicendosi adatto al Milan a cui era stato accostato nelle ultime settimane.

PAROLE – «Questo è un punto sul quale dobbiamo farci delle domande, non ti nascondo che alcune società che non mi hanno cercato mi hanno fatto rimanere deluso perché c’erano situazioni in cui mi potevano ascoltare anche solo per un quarto d’ora. Sono cose sulle quali posso influire se riesco a capire il perché. Milan e Fiorentina sono due realtà che secondo me erano adatta a me. Ritorno ad allenare? Speriamo il prima possibile, ho fatto i primi due mesi tra problemi familiari ed il resto in cui non ho avuto grandi nostalgie per il calcio. Adesso la voglia sta ricrescendo e quindi penso che tra un mese o due scalpiterò. Penso sia difficile a questo punto del mercato trovare una soluzione che non sia quella estera ma faccio fatica ad andare all’estero».