Sartori avvisa: «Bologna società solida che vuole crescere. Su Lucumì ci comporteremo così» - Calcio News 24

Sartori: «Il segreto del Bologna? Società solida, grande gruppo e tanta passione»

Giovanni Sartori, direttore sportivo del Bologna, ha partecipato al Premio Nereo Rocco a Coverciano, cogliendo l’occasione per parlare del presente e del futuro del club rossoblù, in un’intervista densa di spunti sul lavoro svolto e sugli obiettivi stagionali.

«Condivido questo premio con tutto il Bologna, dal presidente fino ai magazzinieri: da soli non si ottiene nulla, servono gruppo e coesione per raggiungere risultati», ha esordito Sartori, premiando l’unità d’intenti che caratterizza l’ambiente emiliano.

Parlando del suo ruolo da direttore sportivo, Sartori ha spiegato: «Non ho segreti. Amo il mio lavoro e lo faccio con una passione incredibile. È questo il mio vero motore».

Dopo un’annata storica, coronata dalla vittoria della Coppa Italia, il Bologna è chiamato a confermarsi: «Ci proveremo, anche se ripetersi non è mai facile. Abbiamo fatto investimenti importanti anche quest’estate e speriamo di continuare a crescere».

Tra le certezze di questa crescita, Sartori indica senza esitazioni il tecnico Vincenzo Italiano: «Siamo contentissimi. Ha portato un trofeo a Bologna dopo 50 anni. Puntiamo a crescere insieme a lui e costruire qualcosa di duraturo».

A chi paragona Bologna e Fiorentina, Sartori risponde con equilibrio: «Se ci mettono sullo stesso piano è un segnale positivo. La Fiorentina ha fatto un ottimo mercato e ha preso un grande allenatore. Anche noi abbiamo lavorato bene».

Riguardo al calciomercato del Bologna, Sartori ha confermato l’interesse estivo per giocatori di spessore: «Dzeko, Immobile e Bernardeschi? Li abbiamo considerati. Con quattro competizioni da affrontare, serve esperienza. Speriamo possano farci fare un salto di qualità».

Sul gioiello Jonathan Rowe, arrivato per 17 milioni dal Marsiglia, Sartori ammette: «Un investimento importante, ci aspettiamo molto da lui». Le cessioni di Beukema e Ndoye sono state dolorose: «Ci hanno lasciato a malincuore, ma era necessario per l’equilibrio economico».

Infine, sul possibile rinnovo di Lucumì, il DS si dice fiducioso: «È un grande giocatore, speriamo resti a lungo con noi».

Con passione, visione e una struttura societaria solida, Sartori e il Bologna stanno costruendo un progetto ambizioso, capace di unire presente e futuro con intelligenza e concretezza.