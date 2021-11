Sassuolo, Consigli: «Dionisi mister concreto, meritavamo più punti»

Andrea Consigli, portiere del Sassuolo, fa il punto della situazione sul club neroverde ai canali della Serie A

Andrea Consigli, portiere del Sassuolo, è stato intervistato dai canali ufficiali della Serie A.

STAGIONE – «Sul campo penso che avremmo meritato più punti. Quando finiremo la stagione però penso che gli episodi negativi e positivi si equivarranno».

FRATTESI COME LOCATELLI – «Dobbiamo essere bravi a non scontrarci con la nuova generazione e cercare di capirla e di entrare in sintonia con chi ne fa parte. Manuel magari aveva vissuto una delusione venendo ceduto dal Milan e doveva ricostruirsi. Frattesi ha fatto un percorso diverso, partendo dal basso, e affermandosi dopo tanti anni in Serie B. E’ stato bravo il mister a farlo entrare in pianta stabile nell’undici titolare e lui a rispondere presente nonostante la giovane età».

DIONISI, DE ZERBI E DI FRANCESCO – «Di Francesco era sulla ripetitività del gesto, a furia di farlo e rifarlo uno fa sua una caratteristica al meglio. De Zerbi ce l’ha detto e Dionisi sta cercando di renderlo il più concreto possibile. Quando si può far male all’avversario con soli 3 passaggi non devi per forza farne 30 e in campo si vede. Giochiamo più verticali, creiamo tante azioni pericolose ma concretizziamo poco».