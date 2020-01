Sassuolo: Boga è incontenibile nel dribbling anche a Genova

Boga è la maggiore fonte di imprevedibilità del Sassuolo. Pure contro il Genoa ha avuto numeri notevoli nel dribbling

Boga è il giocatore del campionato che, numeri alla mano, è migliore nel dribbling. Tant’è che ormai è un elemento quasi insostituibile nel Sassuolo di De Zerbi. Probabilmente, la svolta tattica dell’allenatore è stata pensata anche in ottica Boga.

Il nuovo 4231 chiede alle ali di partire da una posizione molto defilata: un contesto che esalta il francese, visto che soffre quando deve giocare tra le linee. Anche in Genoa-Sassuolo, Boga è stato il giocatore con più dribbling riusciti: ben 5. Non è però bastato per ottenere punti.