Sassuolo, Caputo: «Contento per il gol ma peccato per il pareggio»

Le parole di Francesco Caputo dopo il pareggio in rimonta contro il Bologna. Il commento dell’attaccante neroverde al termine della sfida del Mapei Stadium

Il centravanti del Sassuolo Francesco Caputo ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio contro il Bologna. Ecco le sue parole.

PAREGGIO – «E’ dura da commentare perché la partita non si era messa sul binario giusto poi c’è stata l’espulsione, giocare cn un uomo in più non è facile. Il Bologna si è chiuso dietro, dobbiamo prendere questo punto come guadagnato».

EUROPA LEAGUE –«Nelle ultime partite per le occasioni create segniamo poco. Dobbiamo essere più incisivi. Sono contento per il mio gol ma c’è rammarico perché avremmo voluto restare in corsa per l’Europa League»».