Sassuolo, Carnevali: «De Zerbi? Ecco cosa faremo»

Giovanni Carnevali ha parlato nel prepartita della sfida contro la Sampdoria: le parole del direttore sportivo del Sassuolo ai microfoni di DAZN.

«Il nostro vicepresidente è sempre stato accanto a noi, per noi è un momento triste. Faremo del nostro meglio. Non abbiamo le parole. De Zerbi? Lui è legato a noi, come lui a noi. Non ci meravigliano le richieste, ci sono sempre state. Il progetto è comune. Noi come società sappiamo cosa dobbiamo fare: abbiamo un progetto economico e uno sportivo. Abbiamo le idee chiare. Ci sederemo nei prossimi giorni e noi vorremmo continuare con lui. Io sono convinto che anche lui voglia continuare con noi perché abbiamo lo stesso modo di pensare e in questo modo è più facile ottenere anche i risultati».