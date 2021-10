Sassuolo, Carnevali: «L’Inter ci ha chiesto due giocatori»

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato prima del match contro l’Inter. Le sue dichiarazioni

Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, ha parlato nel pre partita del match contro l’Inter. Le sue dichiarazioni.

DEFREL TITOLARE – «Questa è la fortuna di avere tanti giocatori bravi, è una scelta tecnica che ha fatto il mister. Raspadori ha giocato troppo, Defrel sicuramente farà bene».

RASPADORI E SCAMACCA – «Ci ha chiesto tutti e due. La nostra volontà è sempre stata quella di trattenerli, vogliamo puntare su di loro. Devono crescere, non sono ancora pronti per una grande squadra come può essere l’Inter. Abbiamo avuto tante richieste».