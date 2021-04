Sassuolo, Carnevali: «La Superlega ucciderebbe il campionato»

Il Direttore Generale del Sassuolo Giovanni Carnevali ha detto la sua sulla Superlega: ecco le sue parole rilasciate a Rai Radio Uno

Arrivano i primi commenti da parte dei club di Serie A sulla neonata Superlega. Giovanni Carnevali, Direttore Generale del Sassuolo, ne ha parlato poco fa a Rai Radio Uno.

SUPERLEGA – «Superlega? Sono pensieri questi che a noi non piacciono, rischiano di uccidere il nostro campionato. Si prospettano cose non piacevoli e probabilmente siamo stati presi in giro. Oggi abbiamo riunione in Lega, speriamo che i diretti interessati ci facciano capire bene cosa si intende per Superlega.Le più grandi hanno più perdite e il sistema va rivisto. Ma nello sport ci deve essere meritocrazia,a volte essere troppo avidi è una brutta storia».

SERIE A – «Stravolgere la storia del campionato non è facile. Nasceranno delle grandi problematiche e andremo per vie legali. Sarebbe un peccato. Speriamo che si possa rivedere tutto. Il campionato perderebbe di interesse sotto tutti gli aspetti».