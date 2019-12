Sassuolo, De Zerbi: «Noi con coraggio, altrimenti era impossibile»

Sassuolo, De Zerbi commenta la gara contro la Juve: «Abbiamo avuto coraggio, altrimenti eravamo morti ancor prima di iniziare»

Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, è intervenuto nel post partita ai microfoni di Dazn. Ecco il pensiero del tecnico:

«Quando giochi contro la Juve se non hai coraggio sei morto ancora prima che inizi. Per i miei calciatori è una condizione indispensabile per farli rendere, a costo di pagarlo sulla nostra pelle. Turati? Lui è completamente matto, per cui ero tranquillo. Ieri sera gli ho detto di stare tranquillo e di godersela».