Sassuolo, Dionisi: «Ko contro la Cremonese? Ho detto ai ragazzi di non guardare il risultato»

Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, ha parlato al sito ufficiale neroverde dopo la sconfitta in amichevole contro la Cremonese. Le sue parole.

«Ho detto ai ragazzi di non guardare il risultato, altrimenti non avremmo fatto un’amichevole del genere. Sono soddisfatto della prestazione e dell’atteggiamento, abbiamo concesso qualche contropiede di troppo ma non importa. Il risultato non mi interessa, l’atteggiamento è stato abbastanza positivo. Harroui è più rodato, ha qualcosa in più nelle gambe rispetto a Matheus Henrique. Il brasiliano ha giocato comunque un tempo, ma ancora non è pronto per giocare perché gli manca qualcosina nelle gambe. A livello tecnico è stato positivo, speriamo che possa arrivare presto in condizione».