Sassuolo, Dionisi: «Oggi ho visto una squadra in campo»

Le parole del tecnico del Sassuolo, Alessio Dionisi, dopo la vittoria dei neroverdi in trasferta contro il Lecce

Alessio Dionisi ha parlato dopo la vittoria del Sassuolo contro il Lecce. Di seguito le sue parole a Sky Sport.

POCHI GOL DELLE PUNTE – «Realmente non abbiamo avuto continuità di presenze nei giocatori offensivi. Di conseguenza abbiamo portato al gol molti giocatori diversi. Poi il sistema di gioco non permette all’attaccante se ti marcano a uomo di finalizzare, perchè spesso fa il passaggio determinante per uscire. Dobbiamo lavorare meglio per trovare l’attaccante fronte alla porta e non spalle alla porta. Su quello dobbiamo lavorare noi e i due attaccanti, perchè lavorano per la squadra e meno per se stessi».

GRUPPO – «Non so se casa o fuori casa incide. La partita e il risultato è merito del gruppo. Ad oggi la nostra migliore vittoria. Non è stata la nostra migliore partita tecnicamente, ma ho visto una squadra in campo. Oggi è tutto merito dei ragazzi e sono contento per loro perchè non era semplice. Su questo campo pochi hanno fatto risultato, solo l’Inter, la Juve e la Salernitana. Sapevamo la difficoltà dell’avversario. Per noi in casa o fuori casa cambia poco: abbiamo tifosi sia in casa che fuori casa, ma quasi sempre in inferiorità numerica, anche in casa. Noi cerchiamo di fare la nostra partita».

RAPPORTO CON IL GRUPPO – «In generale amore odio (ride ndr). Ho stima dei miei giocatori, di Peluso in primis: è un leader, ma non l’unico. Loro sanno il lavoro che c’è dietro da parte loro per dare alla squadra qualcosina in più. L’anno scorso una partita così l’avremmo persa. Una vittoria di Andrea (Consigli ndr), di Ferrari, di Pegolo e a cascata gli altri. Ho citato i più grandi ed esperti perchè dietro il lavoro di squadra c’è il loro lavoro. Io sono contento di questo, che c’era in quell’abbraccio».

PIAZZA PICCOLA – «Ci sono dei pro e contro. Spesso quando le cose non vanno bene si vede il contro. Per me è un pro avere magari meno tifosi al seguito, ma per me oggi erano tanti. É quasi doveroso andarli a salutare. Siamo contenti per loro. É una piazza che permette di crescere e sbagliare, sperando di sbagliare il meno possibile».