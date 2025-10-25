Sassuolo, Grosso: «Contro la Roma capiremo il nostro valore. Su quel giocatore dico questo» - Calcio News 24

Sassuolo, Grosso carica la squadra: “Contro la Roma dovremo toccare i nostri picchi”. Le parole

Il Sassuolo si prepara a una sfida impegnativa contro la Roma, e l’allenatore Fabio Grosso ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match, trasmettendo fiducia ma anche consapevolezza delle difficoltà che attendono i neroverdi.

Grosso ha sottolineato come la squadra stia seguendo un percorso di crescita continua, in cui ogni partita rappresenta una tappa importante: «Quello che è successo prima non conta, dobbiamo concentrarci solo su ciò che ci aspetta. Siamo contenti del lavoro che stiamo facendo, ma contro la Roma servirà una prestazione di altissimo livello. Affronteremo una grande squadra, con un allenatore preparato, e dovremo toccare i nostri picchi per portare a casa un risultato positivo».

L’allenatore del Sassuolo ha poi chiarito che non ama definire queste partite come “esami di maturità”, ma piuttosto come tappe di un cammino tecnico e mentale: «Non ci sono esami, solo momenti di crescita. Ogni sfida ci mette di fronte a ostacoli diversi, e contro una squadra come la Roma sarà fondamentale il coraggio. Dovremo fare una gara intensa, compatta e di grande qualità, mettendo in campo il meglio che abbiamo sia a livello individuale che collettivo».

Sul fronte degli infortuni, Grosso ha confermato che ci saranno assenze pesanti: «Muharemovic non sarà disponibile. Abbiamo fuori anche Tarik, Satalino, Boloca e Pieragnolo, mentre Skjellerup ha avuto un fastidio in settimana. Nonostante questo, il gruppo è motivato e chi scenderà in campo saprà farsi trovare pronto».

Il tecnico ha poi analizzato le difficoltà tattiche della sfida, consapevole della forza dell’avversario: «Sappiamo che la Roma è una squadra di grande qualità fisica e tecnica. Pensare di resistere per novanta minuti solo difendendo sarebbe impossibile. Dovremo essere bravi a soffrire nei momenti giusti, ma anche ad attaccare e creare pericoli quando avremo il pallone. Il Sassuolo ha le qualità per mettere in difficoltà chiunque, ma servirà la partita perfetta».

Grosso ha chiuso con un bilancio sui progressi della squadra: «Siamo tra le formazioni più concrete del campionato e abbiamo già collezionato diversi clean sheet. Questo significa che la solidità sta crescendo. È su questa base che dobbiamo costruire la nostra identità e valorizzare le qualità offensive dei nostri giocatori».

Con queste parole, Fabio Grosso ha voluto trasmettere fiducia e determinazione a tutto l’ambiente Sassuolo, pronto a dare battaglia all’Olimpico per confermare i segnali di crescita mostrati nelle ultime settimane.

LEGGI TUTTE LE ULTIMISSIME DI SERIE A