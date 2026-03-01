Sassuolo, Grosso dopo l’impresa con l’Atalanta: «Partita pazzesca, abbiamo fatto qualcosa che resterà nel tempo in questo club! Rosso a Pinamonti? Ecco come stava»

Sassuolo, Fabio Grosso ha parlato dopo la vittoria contro l’Atalanta. Queste le dichiarazioni del tecnico dei neroverdi

In conferenza stampa dopo Sassuolo Atalanta, Fabio Grosso ha parlato così.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

LA MIGLIOR PARTITA DELLA STAGIONE – «Oggi una partita pazzesca, fare nomi sarebbe riduttivo, chi ha giocato, chi è entrato, chi ha partecipato da fuori, siamo riusciti insieme a fare qualcosa che rimarrà nel tempo di questo club. Con grande lucidità e determinazione siamo stati in grado di fare una partita pazzesca».

VITTORIA PIU’ BELLA – «Abbiamo giocato in 10 contro una squadra che da un decennio mette firme importanti al campionato, è ancora in Champions, ma 75 minuti in 10 contro l’Atalanta portare a casa la partita in 10 per 2-1 ci dà grande merito».

ROSSO A PINAMONTI – «Andrea era abbacchiato, i compagni hanno alzato il loro livello per non fargli sentire il peso di un’eventuale partita fatta male. Non ha visto il difensore e il cartellino c’è, ma è stato involontario, c’è il piede alzato e l’arbitro secondo me ha fatto la cosa giusta».

Lo riporta sassuolonews.net.