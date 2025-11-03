Sassuolo, Grosso rammaricato: «Dobbiamo imparare dai nostri errori. E su Berardi voglio dire questo» - Calcio News 24

Sassuolo, Grosso amaro dopo la sconfitta col Genoa: «Serve imparare dagli errori»

La decima giornata di Serie A Enilive si è chiusa con una sconfitta pesante per il Sassuolo, battuto in casa dal Genoa nei minuti finali. Un ko che brucia, soprattutto per come è maturato, e che lascia l’amaro in bocca a mister Fabio Grosso, chiamato ora a rimettere ordine dopo un avvio di stagione altalenante.

Il tecnico neroverde, nel post partita, non ha nascosto la propria delusione: «In questo campionato se non offri prestazioni di livello è facile lasciare punti per strada. Oggi abbiamo commesso troppi errori di approccio, siamo stati superficiali nei duelli e nelle distanze, concedendo al Genoa diverse occasioni. Nella ripresa siamo entrati meglio, abbiamo pareggiato e avuto anche la chance per andare avanti con Thorstvedt, ma nel finale ci siamo fatti male da soli, commettendo un’ingenuità che ci è costata la partita».

Il Sassuolo, dopo il gol del momentaneo 1-1 di Berardi, sembrava aver trovato equilibrio e fiducia, ma la rete di Ostigard nel recupero ha condannato i neroverdi a una sconfitta difficile da digerire. Grosso, tuttavia, guarda avanti con spirito costruttivo: «Questa partita deve servirci da lezione. Dobbiamo capire che tipo di campionato è la Serie A: competitivo, fisico, dove non puoi abbassare la soglia d’attenzione nemmeno per un minuto. Sono convinto che possiamo e dobbiamo fare molto meglio».

Il tecnico ha poi sottolineato l’importanza di una crescita collettiva: «Quando la prestazione non è all’altezza, significa che ogni giocatore avrebbe potuto dare qualcosa in più. Il valore del Sassuolo è superiore a quanto mostrato oggi, ma solo lavorando con costanza e mentalità potremo dimostrarlo. Questa sconfitta lascia amarezza, ma anche un segnale chiaro su dove dobbiamo migliorare».

Anche Sebastian Walukiewicz, uno dei più positivi tra i neroverdi, ha analizzato con lucidità il momento: «Nel primo tempo abbiamo sbagliato atteggiamento, perdendo troppi duelli e seconde palle. Durante l’intervallo ci siamo parlati e abbiamo reagito meglio, ma perdere all’ultimo minuto fa male. Dobbiamo già pensare alla prossima».

Il difensore polacco ha poi concluso con un messaggio di fiducia per il gruppo: «Il Sassuolo è una squadra giovane ma con giocatori d’esperienza. Dobbiamo imparare da ogni partita, restare concentrati e lavorare più duramente. Se vogliamo raggiungere risultati importanti, serve più attenzione e determinazione».

Il Sassuolo dovrà ora rialzarsi subito: la prossima sfida sarà un banco di prova cruciale per capire la tenuta mentale e tecnica del gruppo di Grosso.

