Nainggolan carica l’Inter: «Cerco di esserci per la prossima»

Radja Nainggolan grande assente di Sassuolo-Inter, esordio stagionale dei nerazzurri: ecco il commento social del Ninja

Arrivato in estate dalla Roma e vero grande colpo di mercato dell’Inter, Radja Nainggolan non sarà a disposizione di Luciano Spalletti per l’esordio stagionale di questa sera contro il Sassuolo, 1° giornata di Serie A. Un problema muscolare ha costretto il belga al forfait, ma il Ninja è pronto a tornare…

Tramite i social network, il centrocampista fedelissimo del tecnico di Certaldo ha scritto un messaggio diretto a compagni e tifosi del Biscione: «Oggi si riparte… in bocca al lupo ragazzi…. mi dispiace non poterci essere ma sto cercando di esserci la prossima». Il Ninja ha messo il Torino nel mirino, pronto a infiammare la tifoseria meneghina…