Sassuolo, l’agente di Caputo: «Ha trovato il suo ambiente ideale»

Gaetano Fedele ha parlato del futuro di Francesco Caputo

Gaetano Fedele, agente di Francesco Caputo, ai microfoni di Radio Sportiva ha parlato del futuro dell’attaccante del Sassuolo.

«Caputo si trova talmente bene a Sassuolo, che quando un giocatore trova l’ambiente ideale è inutile parlare di offerte. Ciccio ha trovato ha trovato terreno fertile e non a caso ha realizzato la favola di un ragazzo del sud che arriva in Nazionale attraverso varie tappe e l’etichetta di giocatore di categoria da B: e invece la sua storia dimostra che dovremmo stare più attenti ai nostri giocatori italiani senza sempre andare a cercare all’estero a prendere gente magari per il titolone sui giornali e poi arrivano e fanno le comparse».