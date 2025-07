Sassuolo, sfuma il trasferimento di Laurientè: niente Sunderland per lui, si unisce al gruppo in ritiro

Sassuolo, Armand Laurientè non va al Sunderland, trattativa sfumata all’ultimo minuto con gli inglesi: per il momento rimane in neroverde

Nel calciomercato moderno, nulla è semplice come sembra. Dietro ogni trattativa si nasconde un intricato gioco di strategie, pressioni, richieste, clausole e intermediari. Non basta che un club voglia vendere e un altro comprare: serve l’intesa di una moltitudine di soggetti. E soprattutto, serve il denaro, vero ago della bilancia che può far decollare o naufragare qualsiasi operazione.

È quello che è successo ad Armand Laurienté, attaccante francese del Sassuolo e capocannoniere dell’ultima Serie B. Dopo due stagioni altalenanti in A con i neroverdi e la retrocessione dell’estate scorsa, Laurienté aveva accettato a malincuore di restare. Non era arrivata l’offerta giusta, e il lavoro del direttore sportivo Palmieri e del tecnico Grosso aveva ricucito lo strappo. Lui aveva risposto sul campo, trascinando il Sassuolo alla promozione.

Ora, a distanza di un anno, sembrava arrivato il momento del salto tanto atteso: la Premier League. Non la big dei sogni, ma comunque il Sunderland, club storico e oggi ambizioso, pronto a offrire 20 milioni. Una cifra importante per il Sassuolo, che lo aveva pagato la metà e doveva girare il 20% della rivendita al Lorient, il club da cui era arrivato nel 2022.

Tutto sembrava fatto. Laurienté aveva salutato tutti, preso un volo per il Portogallo dove il Sunderland è in ritiro e si preparava a cominciare una nuova avventura. Ma qualcosa si è rotto proprio sul più bello. Tra gli agenti del giocatore e il club inglese si è creata una frattura improvvisa, un disaccordo che ha fatto saltare l’operazione.

Risultato: come riportato da la Gazzetta dello Sport niente firma, niente Premier, e soprattutto niente 20 milioni per il Sassuolo, che aveva già messo in conto di reinvestirli sul mercato. Un film già visto, con un finale che fa male. Perché nel mercato, come diceva Trapattoni, “non dire gatto se non ce l’hai nel sacco”.