Sarri, silenzio stampa da parte del tecnico della Lazio. Ecco perché - Calcio News 24

Sarri, silenzio stampa da parte del tecnico della Lazio. Ecco perché

1 minuto ago

Maurizio Sarri

Le dichiarazioni di Sarri dopo quella che è stata la partita di Serie A Sassuolo Lazio

Silenzio stampa da parte dell’allenatore biancoceleste Sarri: ecco l’indiscrezione comunicata dalla Lazio stessa.

Ai microfoni ci sará Marco Ianni, allenatore in seconda. Il mister Sarri per motivi familiari è gia andato via dallo stadio. Per i giocatori ci sarà Zaccagni

