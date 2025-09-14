Sarri, silenzio stampa da parte del tecnico della Lazio. Ecco perché - Calcio News 24

Lazio News
Sarri, silenzio stampa da parte del tecnico della Lazio. Ecco perché
Le dichiarazioni di Sarri dopo quella che è stata la partita di Serie A Sassuolo Lazio
Silenzio stampa da parte dell’allenatore biancoceleste Sarri: ecco l’indiscrezione comunicata dalla Lazio stessa.
Ai microfoni ci sará Marco Ianni, allenatore in seconda. Il mister Sarri per motivi familiari è gia andato via dallo stadio. Per i giocatori ci sarà Zaccagni
