Sassuolo, Muric rivela: «Amo il Kosovo. Contro la Juventus faremo del nostro meglio per batterli. Non so quale compagno voglio più battere tra loro tre»

Sassuolo, Muric ha parlato al podcast FFK del suo impegno con la nazione kosovara e della sfida contro la Juventus: le parole del portiere neroverde

In un’intervista al podcast FFK, il portiere del Sassuolo, Arijanet Muric, ha espresso il suo impegno e il suo amore per il Kosovo, affermando che ogni volta che indossa la maglia della nazionale, dà sempre il massimo.

Muric ha poi parlato della sfida contro la Juventus, facendo riferimento al suo connazionale Zhegrova e alla determinazione del suo team nel voler vincere, nonostante il blasone del club bianconero.

SULL’IMPEGNO CON LA NAZIONALE – «Ogni volta che vengo a giocare per il mio Paese, do sempre il 100% perché amo la nostra gente e la nostra cultura. Mi sento parte di questo Paese, altrimenti non indosserei la maglia del Kosovo».

SULLA SFIDA CON LA JUVENTUS E ZHEGROVA – «Non lo farà, farò del mio meglio per fermarlo. Penso che li batteremo, non sono così lontani in classifica. Sono il club più importante d’Italia? Sì ma a noi questo non importa, noi vogliamo batterli».

SUL COMO E SULLA COPPA ITALIA – «Non so se ci tengo di più a battere il Como di Vojvoda, la Juve di Zhegrova o il Napoli di Rrahmani, ma dico Como. Non c’è un motivo preciso, forse perché abbiamo perso in Coppa Italia, non mi è piaciuto che abbiamo perso».

SULL’ITALIA E LE ESPERIENZE ALL’ESTERO – «Ho vissuto in tanti Paesi ma devo dire che l’Italia non è male. Mi sto godendo questo buon momento con il Sassuolo, dove le cose non stanno andando male. Sono arrivato da poco ma amo l’Italia, il mio posto preferito però è Girona in Spagna, Adana in Turchia non era male perché era una cultura differente».

LEGGI ANCHE – Ultime notizie Serie A